رئيس وزراء كندا يتهم حزب المحافظين برفض تقديم الدعم لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، حزب المحافظين المعارض له، برفض تقديم الدعم لأوكرانيا، وذلك على غرار ما يقوم به تيار اليمين في الولايات المتحدة وأوروبا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة.

وأصبح معروفا أن "المحافظين" في كندا صوتوا مؤخرا ضد "تحديث" اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا.

لكنهم برروا ذلك بعدم الاتفاق مع النية التي ذكروها لرئيس الوزراء ترودو والمتمثلة في فرض الضريبة على الغاز المسال للأوكرانيين.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي مع زعماء الاتحاد الأوروبي: "من الواضح أن هذا عذر، ولكنه ليس السبب الحقيقي. السبب الحقيقي هو أن صعود الفكر اليميني، متأثرا بتيار حركة MAGA "ماغا" الأمريكية، أجبر المحافظين الكنديين، الذين كانوا الأكثر ثباتا بين المدافعين عن أوكرانيا... إنهم يعترفون بهذا الأمر، ويديرون ظهورهم للاحتياجات الأوكرانية في ساعة حاجتهم".

كما استذكر ترودو كيف تفاخر ذات يوم بأن دعم أوكرانيا ليس "موضوعا للمناقشة السياسية في كندا".

إلى ذلك، وصف ترودو تغيير وجهات النظر المنسوبة إلى المحافظين بأنه "سبب قلقا حقيقيا لجميع الكنديين، ومن ضمنهم ذوو الأصول الأوكرانية".

وأردف قائلًا: "إنّنا نرى أن هذا النوع من المشاعر يتصاعد في جميع أنحاء العالم".

في منتصف نوفمبر الجاري، صرّح نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن أيديولوجية النازيين الجدد لها تأثير قوي للغاية في كندا، مبينا أن "حكومة جاستن ترودو هي في كثير من النواحي رهينة لها".

وفي أواخر سبتمبر الماضي، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تكريم النازي الأوكراني في البرلمان، وطالبت أوتاوا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لكييف.