بايدن: نعمل على حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن.

وأضاف بايدن، عملت مع فريقي على مدار الساعة لإطلاق سراح الأسرى من غزة، موضحا توصلت مع أمير قطر ورئيس الوزراء الإسرائيلي على مدى الأسابيع الماضية كي نتم هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه على اتصال شخصي مع قادة قطر ومصر وإسرائيل لضمان تنفيذ كافة بنود الصفقة.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الهدنة فرصة لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، موضحا أننا نعمل على تحقيق حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب وهذا ما تخاف منه حماس.

وأكمل بايدن: نتطلع لإنهاء دائرة العنف لنصل إلى حل يجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام وفق حل الدولتين، قائلا: "ركزت اهتمامي على تسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر ورئيس الوزراء الإسرائيلي على شراكتهم لجعل ما قمنا به حتى الآن ممكنا.

وبدأت منذ قليل عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر ضمن صفقة تبادل الأسرى، حيث أطلقت قوات الاحتلال الغاز على ذوي الأسرى الفلسطينيين في محيط السجن.

وبدأت في السابعة صباح الجمعة، سريان الهدنة المتفق عليها بين كلا من إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية قطرية، لتبادل الأسرى.

وقبيل الهدنة بساعات شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسبما أعلنت الجزيرة، فإن زوارق حربية إسرائيلية قصفت ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية.

كما دوت صافرات الإنذار في نير عوز بغلاف غزة،بسبب صواريخ المقاومة قبيل دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ووفق ما أعلنته مصادر محلية، فإن الليلة الماضية كانت الأصعب على سكان شمال غزة تحديدا منذ بداية الحرب، فقد شن الاحتلال مئات الغارات من صواريخ أرض أرض والقنابل الملقاة من الطائرات الحربية والقذائف المدفعية، والتي صبت على كافة المناطق الشمالية منذ الساعة السادسة من مساء يوم الخميس، واستمرت حتى بدء الهدنة.