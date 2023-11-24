سلطات أوكرانيا أعلنت عودة أكثر من 13 ألف أوكراني من روسيا إلى البلاد

أعلنت سلطات أوكرانيا أنّ "أكثر من 13,500 أوكراني عادوا إلى أوكرانيا من مناطق الاتحاد الرّوسي، عبر الممرّ الإنساني في منطقة سومي"، وهو المعبر الحدودي الوحيد العامل مع روسيا الّذي افتُتح الصيف الماضي.
وأوضحت أنّ هذا الرّقم يشمل 1,653 طفلًا و131 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصّة، مشيرةً إلى أنّه تمّ إنشاء مركز استقبال هناك، والعمل جار لإنشاء مأوى يتّسع لنحو 150 شخصًا.
وكان قد فرّ آلاف الأوكرانيّين من القتال العنيف المستمر منذ عامين تقريبًا إلى الأراضي الرّوسيّة، لكنّهم بدأوا في العودة ببطء منذ أن افتتحت موسكو المعبر المؤدّي إلى منطقة سومي في شرق أوكرانيا، في تمّوز الماضي.
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