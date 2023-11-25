رئيس الوزراء السلوفاكي دعا إلى بدء مفاوضات سلام في أوكرانيا: الحرب قد تستمر حتى 2030

دعا رئيس الوزراء السلوفاكي ​روبرت فيكو​، إلى إطلاق مفاوضات سلام في ​أوكرانيا​، لافتًا إلى "أنّنا في وضع قد يستمرّ حتّى عام 2029 أو 2030"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأكّد، في تصريح صحافي من براغ، بعد اجتماعه مع نظيره التشيكي بيتر فيالا، أنّ "من الأفضل أن تمضي عشر سنوات في المفاوضات في ظلّ سلام أو وقف لإطلاق النّار، بدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات بعد مضي عشر سنوات مع مقتل 500 أو 600 ألف آخرين".

وقد تولّى فيكو، وهو سياسي شعبوي يساري، رئاسة الوزراء بعد الانتخابات التّشريعيّة الّتي جرت في نهاية أيلول الماضي. ووعد خلال حملته الانتخابيّة، بوقف برامج المساعدات العسكريّة لأوكرانيا الّتي وضعتها الحكومات السلوفاكيّة السّابقة.