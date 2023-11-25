بايدن: نعمل على حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن.

وأضاف بايدن، في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام،: "عملت مع فريقي على مدار الساعة لإطلاق سراح الأسرى من غزة"، موضحا توصلت مع أمير قطر ورئيس الوزراء الإسرائيلي على مدى الأسابيع الماضية كي نتم هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه على اتصال شخصي مع قادة قطر ومصر وإسرائيل لضمان تنفيذ كافة بنود الصفقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الهدنة فرصة لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، موضحا أننا نعمل على تحقيق حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب وهذا ما تخاف منه حماس.

وتابع: "نتطلع لإنهاء دائرة العنف لنصل إلى حل يجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام وفق حل الدولتين"، قائلا: "ركزت اهتمامي على تسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

ووجه بايدن الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر ورئيس الوزراء الإسرائيلي على شراكتهم لجعل ما قمنا به حتى الآن ممكنا.