«لا تلعبوا بالنار».. إسماعيل هنية يرد على توعد إسرائيل ملاحقة قيادات المقــ..ــاومة

الشارقة - اميمة ياسر -

علق إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على توعد إسرائيل بملاحقة قيادات حماس في جميع الدول للتخلص منهم.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة،: "لا تلعب بالنار تجاه قيادات الشعب الفلسطيني أو حتى أي طفل فلسطيني.. ودماؤنا ليست أغلى من أي فلسطيني سواء تحت الأنقاض أو في غزة."

ورد هنية على مقترح غزة بلا حماس بعد الحرب، حيث قال: "“القول بأن غزة بعد الحرب بلا حماس أضغاث أحلام.. والمقاومة متجذرة في الأرض.. ولا يوجد قوة في الأرض تحدد مستقبل فلسطين غير الفلسطينيين”.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن دعم مقترح أن يكون للشعب الفلسطيني دولة مستقلة وعاصمتها القدس هو محل تقدير واحترام، موضحا أن حركة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة في إدارة القطاع وفي السنوات الأخيرة بنت مستشفيات وجوامع وبنى تحتية أو مشاريع مدنية سواء من خلال دعم ذاتي أو من خلال الأشقاء.

وأضاف أن كل شهيد له قيمته وكل أسير له قيمته، فالشهداء من عندنا والقتلى من عندهم، كما أن الشهداء ضريبة تحرر وضريبة كرامة وعزة.

واختتم إسماعيل هنية تصريحاته قائلا: "نتكلم عن 150 أسيرا سيفرج عنهم من سجون الاحتلال خلال 4 أيام قابلة للتمديد وفقا للمعطيات"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية منخرطة في معركة الاحتلال، وشاركوا بشكل أو بآخر في هذا العدوان، سواء من خلال الدعم العسكري أو السياسي من خلال التصدي للقرارات الصادرة في مجلس الأمن.