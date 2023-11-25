هنية يؤكد التزام حماس بإنجاح اتفاق الهدنة طالما التزم به الاحتلال الإسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الجمعة، إن الحركة ملتزمة بتنفيذ اتفاق التهدئة وإنجاحه، طالما التزمت به إسرائيل، فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي الموقف ذاته.



وقال هنية في كلمة مسجلة بثتها قناة "الأقصى الفضائية" التابعة لـ "حماس": "تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه، طالما التزم العدو بتنفيذه".



وأضاف: "كما ترحب الحركة باستمرار المساعي الحميدة ومواصلة الجهود لإنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا مقرونًا برفع شامل للحصار عن غزة، وتبادل الأسرى، ووقف الاعتداء على المسجد الأقصى، وتمكين شعبنا من ممارسة كافة حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير".



وتابع هنية: " بذل الأشقاء في كل من مصر وقطر على مدار الفترة السابقة جهودًا حثيثة ودبلوماسية نشطة إلى أن تم التوصل إلى هذا الاتفاق".



وعبّر عن الشكر الجزيل للبلدين، مؤكدا على "الاستعداد لاستمرار العمل معهما لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة، وإغاثتها العاجلة بكل حاجاتها المعيشية والطبية، وحماية شعبنا في القدس والضفة".



من جانبه، قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"- إن السرايا ستلتزم بوقف العمليات العسكرية والصاروخية ما التزم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن أي خرق سيقابل بالرد المناسب.



وبين أبو حمزة -في كلمة مصورة اليوم الجمعة- أنه على مدار 48 يوما دكت سرايا القدس والمقاومة البلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون، وأشار إلى أنها أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات النفسية.



وأضاف قائلا "لن نرفع الراية البيضاء، ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين"، وشدد على أن المقاومة لن تترك الأسرى في أيدي الغاصبين، "ولن نبرح معركتنا هذه حتى تحقيق أهدافنا".



وأكد أن الضفة الغربية المحتلة "كانت وما زالت جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن الشرف العربي والإسلامي".



وصباح اليوم دخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد كشف أن الاتفاق يشمل إيقافا كاملا للأعمال العدائية 4 أيام "وأي استئناف لها سيعتبر خرقا"، مؤكدا أن خطوط التواصل ستبقى مفتوحة حيث "سينقل أي انتهاك للطرف المسؤول فورا للتراجع عنه".

المصدر: وكالات