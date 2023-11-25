الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 39 أسيرة وطفلاً أسيراً بعد استلام 19 من أسراه في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت السلطات الإسرائيلية، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن 39 من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة "حماس"، وذلك بعد أن أكد جيش الاحتلال وصول 19 من الأسرى الإسرائيليين المدنيين الذين احتجزتهم المقاومة في غزة.

وأشار مراسل الأناضول في الضفة الغربية، إلى أنه "تم الإفراج عن أول دفعة من الأسرى الفلسطينيين على مدخل سجن عوفر الإسرائيلي غربي رام الله".

وتجمع مئات الفلسطينيين وأهالي الأسرى والأسيرات أمام مدخل السجن حاملين الأعلام الفلسطينية، وضمن الصفقة أفرجت حركة "حماس" عن 13 مدنياً إسرائيلياً كانوا أسرى لديها.

فيما أكد جيش الاحتلال إن المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة قد وصلوا إلى داخل إسرائيل وخضعوا لفحوصات طبية.

كما ذكر بيان للجيش أن " الأسرى المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية. وسيستمر جنود من الجيش الإسرائيلي في مرافقتهم بينما يتم نقلهم لمستشفيات إسرائيلية، حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم".

بدوره قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول: "خلال العملية، سيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في مركز مراقبة فرع العمليات التابع للجيش الإسرائيلي في وزارة الدفاع في تل أبيب".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدار الأيام الـ48 الماضية، شنَّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفاً و854 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ولدى "حماس" نحو 239 إسرائيلياً أسرتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال هجوم نفذته على مستوطنات "غلاف غزة"، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.

(الاناضول)