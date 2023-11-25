ألمانيا تمدد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين حتى 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أمس، تمديد تصاريح الإقامة للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الصراع، وحصلوا على حماية مؤقتة في ألمانيا حتى الرابع من مارس عام 2025. وقالت الوزارة، في بيان، إن المجلس الاتحادي الألماني «البوندسرات»، وهو الغرفة العليا في البرلمان، وافق على مرسوم صادر عن الوزارة أمس.

وأضافت، في البيان، أن ذلك يعني أن الفارين من الصراع ليس عليهم التقدم بطلب لتمديد تصاريح إقامتهم، ولا يتطلب الأمر ترتيب مواعيد مع سلطات الهجرة.

وفي هذه الأثناء، أفادت كييف، أمس، بأن أكثر من 13 ألف أوكراني كانوا قد فروا إلى روسيا، عادوا إلى البلاد عبر المعبر الحدودي الوحيد العامل مع روسيا، والذي افتتح الصيف الماضي.

وفر آلاف الأوكرانيين من القتال العنيف المستمر منذ عامين تقريباً إلى الأراضي الروسية، لكنهم بدؤوا في العودة ببطء منذ أن افتتحت موسكو المعبر المؤدي إلى منطقة سومي في شرق أوكرانيا في يوليو.

وأشارت السلطات في كييف إلى أنه تم إنشاء مركز استقبال هناك، والعمل جار لإنشاء مأوى يتسع لنحو 150 شخصاً.

إلى ذلك، أكدت روسيا، أمس، أنها دمرت 16 مسيّرة أوكرانية في جنوب البلاد، وفوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال ليل الخميس الجمعة: «أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باللجوء إلى مسيّرات جوية ضد مواقع في أراضي روسيا الاتحادية». وأوضح البيان «أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 مسيّرة، 13 فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث فوق منطقة فولغوغراد».

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أنّ أنظمة الدفاع الجوي لديه أسقطت خلال الليل ثلاث مسيّرات هجومية أطلقتها القوات الروسية. وأضاف أنّ روسيا أطلقت صاروخين جويين موجّهين، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.