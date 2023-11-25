أردوغان: صادرات تركيا بلغت 254 مليار دولار في آخر 12 شهرًا

كشف الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، أنّ "صادرات تركيا السّنويّة كانت نحو 36 مليار دولار فقط في العام الّذي وصل فيه حزب "العدالة والتّنمية" إلى السّلطة (عام 2002)، أمّا قيمة الصّادرات فقد بلغت 254,8 مليار دولار آخر 12 شهرًا"، لافتًا إلى أنّ "بمعدّل الزّيادة هذا، باتت تركيا الثّالثة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث سرعة زيادة الصّادرات".
وأكّد، خلال حفل توزيع جوائز في إسطنبول، أنّ "على الرّغم من كلّ الصّعوبات والمشاكل على المستوى العالمي، تواصل صادرات تركيا منحاها التّصاعدي"، مبيّنًا أنّ "الصّادرات سجّلت رقمًا قياسيًّا جديدًا في تشرين الأوّل الماضي، حيث زادت 7,4 بالمئة مقارنةً بالشهر نفسه من العام السّابق، وبلغت 22,9 مليارات دولار". وأشار إلى أنّ "الزّيادة المنتظمة في عدد الشّركات المتقدّمة إلى برنامج تطوير الابتكار كلّ عام، تظهر أنّ ثقافة الابتكار بدأت تتجذّر في عالم الأعمال".
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