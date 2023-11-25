ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة عبدالله بن زايد آل نهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجيّة الهولنديّة هانكي برونز سلوت، في مستجدّات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود حماية أرواح المدنيّين كافّة من تداعيات الأزمة الرّاهنة"، مشيرةً إلى أنّ "الجانبين تطرّقا إلى أهميّة الهدنة الّتي تمّ التّوصّل إليها في قطاع غزة، ودورها في تكثيف إيصال المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة والطبيّة اللّازمة لأهالي غزة".
وأكّد بن زايد "دعم الإمارات للمساعي الإقليميّة والدّوليّة كافّة المبذولة لإنهاء التطرّف والتّوتّر والعنف المتصاعد في المنطقة"، مركّزًا على "أهميّة استدامة إيصال المساعدات الإنسانيّة لأهالي غزة على نحو آمن وبشكل مكثّف".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الإمارات بحث مع نظيرته الهولندية بالهدنة في غزة: ندعم المساعي لإنهاء العنف بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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