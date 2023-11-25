إسماعيل هنية: من الخطأ ربط العدوان الإسرائيلي على غزة بـ «طوفان الأقصى»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة "حماس"، أن "أعينهم على الشعب الفلسطيني كما أعينهم على مقاومة الاحتلال".

وقال هنية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إنه لا يجب اختصار القضية الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أنه من الخطأ ربط العدوان على غزة بما حدث في السابع من أكتوبر، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت العدوان منذ 75 عاما.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواصل تقديم التضحيات منذ سنوات طويلة، وهي تضحيات لا يمكن المساس بها أو النيل منها.

وفي وقت سابق، أفرجت حركة حماس عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح الجمعة.

وتم التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.