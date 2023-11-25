لماذا لم تنشيء حمــ..ــاس ملاجئ لحماية سكان غزة؟.. وإسماعيل هنية يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

رد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة "حماس"، على سؤال الإعلامي عمرو أديب عن سبب عدم إنشاء الحركة ملاجئ يحتمي فيها الفلسطينيون خلال أي عدوان إسرائيلي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب والمذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، قال هنية إن مساحة قطاع غزة صغيرة للغاية، فهو عبارة عن شريط ساحلي ضيق لا توجد فيه جبال ولا هضاب.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتحمل المسئولية الكاملة عن المجازر في قطاع غزة، موضحا أن الاحتلال ألقى من المتفجرات ما يصل إلى 40 ألف طن.

وأكمل: "هؤلاء القتلة ارتكبوا مجازر ضد المدنيين في الملاجئ، وحدث ذلك في لبنان والعراق ومدرسة بحر البقر في مصر".

ولفت إسماعيل هنية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف خطوطا حمراء، ودمر مساجد وكنائس ومستشفيات، مؤكدا أن الاحتلال يستبيح كل شيء.

وفي وقت سابق، أفرجت حركة حماس عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح الجمعة.

وتم التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.