برشلونة تعلق العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة



وافقت بلدية مدينة برشلونة الإسبانية، الجمعة، على “إعلان تعليق العلاقات مع إسرائيل حتى يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة واحترام لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية”.



وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها برشلونة علاقاتها مع إسرائيل. ففي فبراير/ شباط 2023، علقت رئيسة البلدية آنذاك آدا كولاو علاقة المدينة مع تل أبيب.



ووفقا لبيان برشلونة الذي تمت الموافقة عليه، فإن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم هي “احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية” و”إنكار حقوق” الشعب الفلسطيني.



وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية فإن مدريد ستفعل ذلك.



جاء ذلك خلال تصريح للصحافيين في مصر التي يزورها مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو بعد زيارتهما أمس الخميس لإسرائيل وفلسطين، لبحث الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي مدمر منذ أسابيع.



وصباح الجمعة، دخلت حيز التنفيذ أول هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



(الأناضول)