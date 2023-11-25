مستشار سابق لزيلينسكي: انتصار القوات الأوكرانية بالمعركة مستحيل بسبب عدم توفر الأسلحة المطلوبة

رأى المستشار السّابق لمكتب الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، ألكسي أريستوفيتش، أنّ تحقيق القوّات الأوكرانيّة فوزًا على أرض المعركة أمر مستحيل، عازيًا ذلك إلى "حقيقة أنّ الغرب لا يوفّر ​الأسلحة​ بالحجم المطلوب، وإذا فعل ذلك، فسيستغرق الأمر من 6 إلى 9 أشهر لتدريب الجنود على استخدامها. أمر مستحيل خاصّةً وأنّ الغرب غير قادر على تزويدها بالأسلحة لمواجهة ​روسيا​".

ولفت، في مقابلة صحافيّة، إلى أنّ من غير الممكن تجنيد عدد كاف من المقاتلين المتحمّسين، خاصّةً باستخدام النّهج الحالي للتّعبئة وتدريبهم بشكل صحيح، "في ظلّ المستوى السيّئ للغاية للإدارة"، مشيرًا إلى أنّ خلال هذا الوقت، ستقوم روسيا ببناء المزيد من خطوط الدّفاع، مؤكّدًا أنّ تحقيق ​القوات الأوكرانية​ نتائج على أرض المعركة، لن يكون ممكنًا حتّى لو تسلّمت ​كييف​ مقاتلات "إف-16" وصواريخ " ATACMS"، فإنّ ذلك لن يساعد في اختراق خطوط الدّفاع الرّوسيّة.

واعتبر أريستوفيتش أنّ من غير الممكن أن يزوّد الغرب ​أوكرانيا​ بالأسلحة بكميّات كافية، و"​الاتحاد الأوروبي​ ببساطة لا يمتلك بهذه الكميّات"، مركّزًا على أنّ "هزيمة روسيا في ساحة المعركة تُعتبر خيارًا خطيرًا في إدارة الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​... إنّهم لا يريدون القيام بذلك".