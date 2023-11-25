إسماعيل هنية: رفض مصر لتهجير الفلسطينيين ينسجم مع موقف حمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، قال هنية إن مصر كان لها موقف حاسم ضد تهجير الفلسطينيين واعتباره خطا أحمر كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الموقف المصري ينسجم موقف حركة حماس في رفض تهجير الفلسطينيين، التمسك ببقاء الشعب على أرضه.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر في وجه العدوان ومخطط التهجير وسيظل باقيا على أراضيه، لافتا إلى عودة مواطنين غزّيين كانوا عالقين بالخارج إلى القطاع، في دلالة كبيرة على صمود الفلسطينيين.

وأشار إسماعيل هنية إلى عودة المواطنين الفلسطينيين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال غزة على الرغم من حجم الدمار الذي طال هذه المناطق.