عودة جائزة أحمد بهاء الدين الثقافية بعد توقفها.. ننشر الشروط وموعد التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، عودة مسابقة أحمد بهاء الدين الثقافية مرة أخرى بعد توقفها.

وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": منذ عدة سنوات أطلقنا من خلال جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، جائزة سنوية لشباب الكتاب، ليس لأعمال منشورة بالفعل، ولكن بغرض تشجيعهم على كتابة عمل أو إنهائه، وقد توقفت الجائزة لعدة سنوات، للظروف المالية ثم الوباء ثم للانشغال بأنشطة الصعيد.

وأضاف: يسعدني بعد هذا الانقطاع أن تعاود الجمعية العمل بالجائزة، وشروطها كما يلي أدناه، علما بأن تاريخ نهاية تلقي الملفات كان ١٥ ديسمبر وقد تم مده إلى نهاية ديسمبر بسبب الظروف الراهنة وانشغال الناس بأحداث غزة.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم منتم إلى أي دولة عربية، وعدم تجاوزه سن الأربعين في موعد اغلاق باب التقدم للجائزة، وأن يكون العمل جديدا ولم يسبق نشره، ومقدم للجائزة خصيصا.