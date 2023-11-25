شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا وبلجيكا تطالبان بوضع حد للوضع الإنساني الكارثي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت بلجيكا وإسبانيا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه من أمام معبر رفح، بضرورة وضع حد للوضع الإنساني الكارثي الذي يلحق بالشعب الفلسطيني في غزة، من خلال وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة في القطاع.

وقالتا إنه لا يمكن العيش تحت هذه الحرب والمعاناة لمدة أطول من ذلك.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وشدّد رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز رئيس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا أكسندر دي كرو، على ضرورة احترام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- للقانون الدولي، وعدم استهدافها المدنيين، ومعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي دعيا إلى مؤتمر لإحلال السلام في أسرع وقت ممكن.

ودعا رئيس الوزراء البلجيكي إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أقرب الآجال لإغاثة المنكوبين والمتضررين.

اتفاقية الهدنة في غزة

يذكر أن اتفاقية الهدنة في غزة، دخلت حيز التنفيذ، ونصّت على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وتحرير عدد من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غير مسبوق على غزة استمر 48 يومًا، واستشهد الآلاف، فضلاً عن إلحاق دمار هائل في المساكن والمستشفيات والبنى التحتية.