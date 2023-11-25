الأرصاد تتوقع نشاط رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة للفترة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث يشهد اليوم ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة يصاحبه نشاطا للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه يسود السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه قد تنتشر أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.