الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ أرض - جو أطلق من لبنان على طائرة مسيرة إسرائيلية

اعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان عن "إسقاط صاروخ أرض - جو أطلق من لبنان على طائرة مسيرة إسرائيلية"، مؤكدا ان "طائرتنا المسيرة لم تتضرر ولم يتم تفعيل إي إنذار".

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