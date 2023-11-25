قوات إسرائيلية تقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية

افادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة في الضفة الغربية وداهمت منزلا بها في ساعة مبكرة اليوم. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، تاكيدها أن القوة الإسرائيلية اقتحمت حي جبل الطويل وداهمت به منزلاً يعود لعائلة الجيوسي. وأشارت إلى إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص وقنابل الصوت والغاز في حي البالوع.

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