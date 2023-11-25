الصحة العالمية: قلقون بشأن مصير مدير مستشفى الشفاء بعد أن اعتقله الجيش الإسرائيلي

اشارت منظمة الصحة العالمية الى إنه ليس لديها معلومات عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية الذي اعتقلته إسرائيل هذا الأسبوع، ودعت إلى "احترام حقوقه بالكامل".

وذكرت المنظمة في بيان أن مدير أكبر مستشفى في قطاع غزة اعتقل يوم الأربعاء الماضي مع 5 آخرين من العاملين في المجال الصحي، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تم اعتقال 3 من أفراد الطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و 3 من وزارة الصحة.

وتم في وقت لاحق "إطلاق سراح 2 من العاملين الصحيين الستة المحتجزين"، وفق المنظمة التي أضافت أنه "ليس لدينا معلومات عن سلامة العاملين الصحيين الأربعة الآخرين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء".

وطالبت منظمة الصحة العالمية "باحترام حقوقهم القانونية والإنسانية بشكل كامل في أثناء احتجازهم".