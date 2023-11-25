وزيرة الخارجية الفنلندية: ااستبعد ان تكون أنابيب الغاز وكابل الاتصالات قد تعرضت للضرر نتيجة خطأ ملاحي

اشارت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، الى إنها تستبعد أن تكون أنابيب الغاز وكابل الاتصالات عبر الخليج الفنلندي قد تعرضت للضرر نتيجة خطأ ملاحي عرضي من السفينة الصينية.

وأضافت في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز": "قد يكون الحادث عرضيا، ولكن من غير المرجح أن تتلف السفينة الصينية بالخطأ كابلين للاتصالات وأنبوبا للغاز في غضون 8 ساعات".

وكان خط أنابيب الغاز Balticonnector قد تم إيقافه ليلة 8 أكتوبر الماضي، فيما أشار المشغل الفنلندي Gasgrid Finland إلى أنه تعطل بسبب تسرب محتمل.