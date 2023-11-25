وزير الخارجية البريطاني: لا أمن لإسرائيل بدون أمن طويل الأمد للفلسطينيين

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل من أنها لن تعيش في أمان ما لم تكن هناك "سلامة وأمن واستقرار طويلة الأمد" للفلسطينيين.

وفي حديث لـ"بي بي سي"، رحب كاميرون بالهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي تم إعلانها من أجل إطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن عدد الضحايا المدنيين في غزة كبير للغاية، مؤكدا أن على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وحث كايرون إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، الذي وصفه بأنه "مرفوض تماما".

واعتبر كاميرون إنه من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تدرك أن "عليها أن تتصرف بطريقة تضمن الأمن الطويل الأمد"، مشيرا إلى أن الأمن في نهاية المطاف سيتوقف على "عيش الفلسطينيين بالسلام والاستقرار والأمن على هذه الأرض في الوقت ذاته".