انت الان تتابع خبر بينهم نساء.. إحصائية "صادمة" بأعداد الصحفيين الشهداء في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت النقابة في حصيلة نشرتها على منصة فيسبوك: "66 شهيداً من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وتابعت: "هناك صحفيان مفقودان هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفياً أسيراً اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".



كما أضافت النقابة أنه من بين المحصلة 6 صحفيات قتلن، وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، دعاء شرف.

مقتل صحفيين في غزة

فيما طالبت النقابة في بيانها كافة "المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي بمتابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الزميلات الصحفيات، اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء، على خلفية عملهن الصحفي".

يأتي هذا بعد أن دخلت، الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئياً بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

الهدنة غزة

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدى الـ48 يوماً الماضية، شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفاً، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.