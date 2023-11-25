رغم الحرب.. أوكرانيا تريد تسريح بعض الجنود “للراحة وتجديد الطاقة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت أوكرانيا عن رغبتها في تسريح جنود من الجيش بنهاية خدمتهم العسكرية الإلزامية، على الرغم من الحرب الروسية المستمرة ضد البلاد.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، في كلمة مصورة أنه تم بحث قضايا خطرة تتعلق بالتعبئة والتسريح والتناوب في اجتماع لهيئة الأركان العامة.

وقال سكرتير المجلس الوطني للأمن والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إن الرئيس طلب من القيادة العسكرية تسريح هؤلاء الجنود.

وسيتم عرض خطة محددة الأسبوع المقبل. وأشار دانيلوف إلى بدء عملية التسريح في المستقبل القريب، بينما كان زيلينسكي أكثر تحفظاً.

وأعلن زيلينسكي ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.

ويخدم حالياً في الجيش الأوكراني، نحو 820 ألف جندي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تظاهرات لأقارب المجندين، إذ طالبوا بمزيد من التناوب من أجل إعطاء المقاتلين الفرصة للتعافي لفترة زمنية أطول.

غير أنه وفقاً للقانون الحالي، لا يمكن تسريح الجنود بشكل سلس للغاية، لذا يتعين الموافقة على قانون جديد بشأن ذلك.