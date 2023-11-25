الأمم المتحدة: 137 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة منذ بدء الهدنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائية والماء والأدوية في قطاع غزة منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن هذه هي “أكبر قافلة إنسانية” تدخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضاً في حال حرجة من شمال القطاع، حيث تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية.