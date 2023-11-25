شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مشروعات النواب: الدولة حرصت على إزالة كل العقبات أمام الاستثمار وندعم "السيسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار "مرعى"، في المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، والمقام في مركز الأزهر للمؤتمرات ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلي أن الدولة حرصت على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار، فضلا عن الشروع في إقامة مشروعات البنية التحتية لدفع مسيرة الاستثمارات في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، أن مصر في عهد الرئيس السيسي سعت الحفاظ على الصناعة الوطنية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمساندة الاقتصاد الوطني، لافتا لابد من الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لتكملة مسيرة التنمية"، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حمل المسئولية علي عاتقه منذ 30 يونيو حتي الآن، وطور في كافة القطاعات بمشروعات تري النور علي أرض الواقع.

وأوضح إلي أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية دليل على وعى الجماهير المصرية بأهمية هذا الاستحقاق فى هذا التوقيت الحرج، فكل مواطن لابد أن يدرك أن صوته يشكل فارق كبير، خاصة أن كافة الإجراءات التى تجرى حول العملية الانتخابية تعبر عن شفافية ونزاهة والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين وسط إشراف قضائى نزيه ودعوات موجهه لكافة المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات.