شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس القبائل: الدولة أنفقت 650 مليار جنيه لتنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بالمشاركين فى مؤتمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي قائلا: "باسم مجلس القبائل والعائلات المصرية نرحب بالمستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي.. ويسعدني ارحب بجميع الحضور ورؤساء الأحزاب والمسئولين والنواب وكل من حضر هذه الأمسية من سيناء "نصرة غزة من سيناء".

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشمال سيناء: "بالأمس كنا فى ستاد القاهرة الدولي ورأينا الحشود من أجل نصرة عزة.. والرئيس السيسي رجل عظيم ورئيس حملة المرشح الرئاسي جاء معه قوافل كبيرة للشعب الفلسطيني.. والشعب المصري بكافة طوائفه يقدم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني فى غزة".

وتابع: "هذا الأمر ليس جديدا على الشعب الفلسطيني ومصر لم تتأخر عن الشعب الفلسطيني وهذه قدرها مع الدول العربية.. ومصر تدعم فلسطين بكل قوة.. وغزة تتعرض لمجازر وأين الدول الغربية بما يحدث فى غزة؟!.. الرئيس السيسي قائد وشجاع ورفض فتح المعبر باتجاه واحد.. إدخال المساعدات وخروج أصحاب الجنسيات ونقدم التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والكل خلف الرئيس السيسي نظرا لما قدمه خلال السنوات الماضية والدولة أنفقت على تنمية سيناء 650 مليار جنيه.. هذا شئ عظيم وأبناء سيناء عندهم قناعة كبيرة بأن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء".