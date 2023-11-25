شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى حازم عمر يتعهد بمواجهة مشاكل المحليات خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية ومحافظات قطاع غرب الدلتا.

وقال حازم عمر خلال المؤتمر، إن برنامجه الانتخابي يشمل إعداد قانون لتنمية المحليات، وانتخاب مجلس محلية قادرة على الالتحام والتواصل بالشارع لمعرفة المشكلات على الأرض والعمل على حلها، عن طريق تشكيل هيئة مكتب بكل محافظة وتواصلها بشكل مباشر مع رئاسة مجلس الوزراء للعمل على حل مشاكل المواطن.

وأضاف حازم عمر، أنه يؤمن بالمساواة وأن المرأة المصرية لديها الحق للارتقاء في كافة مناحي الحياة ومجالاتها، وأن حزب الشعب الجمهوري طبق تمكين المرأة، من خلال تمثيل 45% من نوابه في البرلمان من السيدات للمساواة بين الجنسين في المجتمع.

وأشار حازم عمر إلى أن برنامجنا الاقتصادى يرتكز على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد وصولا بالاستخدام الأمثل، من خلال خلق حوافز للمصنعين والمستثمرين، بمنح الأراضي بالمرافق مجانا من الدولة ولكن بشرط أن يبدأ المصنع في الإنتاج خلال ثلاث سنوات من التخصيص أو أن يكون للدولة أسهم في كل مصنع مقابل الأرض ويتم طرحها في البورصة.

وأكد حازم عمر، أن البرنامج يشمل تطوير قطاع التعليم الذي يحتاج إلى ميزانية ضخمة وسيتم توفيرها عن طريق فرض ضريبة لمدة ثلاث سنوات على المؤسسات المالية والاستثمارية والجامعات والمدارس الدولية، لإنشاء صندوق لتطوير التعليم، ويقوم بالإنفاق لرفع كادر المعلم، وتجهيز وإنشاء المدارس، والجامعات، وتطويرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري اليوم الجمعة بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية لدعم مرشحه الرئاسي حازم عمر في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.