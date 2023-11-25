شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة "مشروعات مستقبل وطن" تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، في مركز الأزهر للمؤتمرات، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المؤتمر الجماهيري بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات والمشروعات القومية التي تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد أكد النائب محمد كمال مرعي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالباً المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.