شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسي فريد زهران يعقد لقاء موسعًا مع عدد من أعضاء حملته الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المرشح الرئاسي فريد زهران لقاءًا موسعًا مع عدد من أعضاء حملته الانتخابية ومتطوعين جدد أعلنوا انضمامهم للحملة. حضر اللقاء المهندس باسم كامل البرلماني السابق ومدير حملة فريد زهران. وصرح باسم كامل أن الاجتماع تناول عرضًا سريعًا لما تم من مؤتمرات ولقاءات خلال الفترة السابقة. كما تم استعراض الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات خلال الفترة المتبقية للدعاية قبل الصمت الانتخابي. وأوضح مدير الحملة أن المرشح فريد زهران يكسب أرضية جديدة كل يوم وأن الحملة على تواصل دائم بالمواطنين الذين يعبرون عن تقديرهم وقناعتهم بخطاب المرشح وبرنامجه الانتخابي. تم عقد اللقاء بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. جدير بالذكر أن المرشح فريد زهران سيعقد مؤتمره الجماهيري الحادي عشر غدا في إطفيح بمحافظة الجيزة.

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