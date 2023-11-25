الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في الشمال

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انه "متابعة للانذار عن تسلل قطعة جوية في الشمال تم اطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه مما سبب في تفعيل الانذاراتـ، والحادث انتهى".

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