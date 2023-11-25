"النشرة": حال من الهدوء الحذر يسود القطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران المروحي التجسسي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "مع دخول وقف إطلاق النارية غزة يومه الثاني، يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الهدوء الحذر يخرقه من حين لآخر تحليق للطيران المروحي التجسسي نوع ام كا فوق مزارع شبعا وحاصبيا وصولا حتى سماء البقاع الغربي واقليم التفاح".

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