انت الان تتابع خبر شارك بحرب "الأيام الستة" ضد العراقيين والعرب.. ما هو "اللواء الغولاني" الاسرائيلي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى الرغم من الاعتماد والترويج الكبير لهذا اللواء من قِبل الاحتلال الاسرائيلي، فإنه خسر خلال الحروب على قطاع غزة العديد من الجنود فيها، بالإضافة إلى أسر آخرين.

شارك هذا اللواء في كل من حرب 1948 وحرب 1956، وصولاً إلى الحرب الأخيرة في غزة، التي انطلقت بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



يُعتبر اللواء الغولاني، أو كما يعرف أيضاً بلقب "اللواء رقم 1″، من بين وحدات المشاة التي تأسست في الأراضي المحتلة خلال سنة 1948، وذلك بعدما تم تقسيم لواء لِيفانوني في الجليل الأعلى إلى وحدتين أصغر، هذا اللواء يعتبر إحدى الوحدات البارزة في قوات الدفاع الإسرائيلية.

تعتمد هوية جنود اللواء على ارتِدائهم لقُبعات بنية، وهم يُشار إليهم بـ"قوات الصدمة"؛ نظراً لتصديهم للمواجهات البرية المباشرة. تتميز هذه الوحدة بتحمل خسائر كبيرة، سواء من الناحية السياسية أو الدينية، فيما يبقى هدفهم الوحيد هو الاستيلاء على عدد كبير من الأراضي.

تتمثل رمزية اللواء في شجرة زيتون خضراء تمتد جذورها على خلفية صفراء. يرمز اللون الأخضر إلى التلال الخضراء في منطقة الجليل، فيما تُظهر شجرة الزيتون بجذورها الارتباط العميق بتاريخ إسرائيل. الخلفية الصفراء تعكس دور اللواء في جنوب البلاد عام 1948 عندما احتل إيلات.

يتمتع اللواء الغولاني بشهرة كبيرة بفضل قوة جنوده وتَكتيكهم، حسب المزاعم الإسرائيلية، ويتولى مهام صعبة تتطلب مهارات مشاة متقدمة.

تجهيزات اللواء الغولاني

تتضمن تجهيزات اللواء الغولاني أو اللواء رقم 1 مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة من طراز آشزاريت، تعد هذه الأخيرة المدرعة الثقيلة الإسرائيلية ناقلة جنود، تم تطويرها باستخدام تقنيات معدلة من دبابات تي-54 وتي-55 السوفييتية المتوسطة.

استحوذت إسرائيل على مئات الدبابات السوفييتية خلال الحروب العربية- الإسرائيلية، خاصةً في حرب يونيو/حزيران 1967. تم تكييف هذه المدرعة لتلبية احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الحماية المقدمة للجنود داخلها بفضل درع الدبابة.

تُعتبر سرية الاستطلاع في اللواء الغولاني واحدة من أبرز وحدات القوات الخاصة في الدفاع الإسرائيلي، حيث تتميز بالتدريب العالي، كما تعمل في المنطقة المعروفة باسم "المنطقة 100" في الجليل الأعلى.

بدءاً من عام 2004، يشارك اللواء الغولاني في عمليات داخل الحدود الشمالية لإسرائيل وجنين في الضفة الغربية. وفي يوليو/تموز 2006، شاركت وحدة الغولاني الخاصة في النزاع اللبناني الإسرائيلي، حيث اندلعت معركة شرسة بينها وبين حزب الله في بنت جبيل، أسفرت عن مقتل 15 جندياً إسرائيلياً.

يتكون هذا اللواء من كتيبة باراك والتي تسمى غدود 12، وكتيبة غيديون التي يطلق عليها اسم غدود 13، بالإضافة إلى براعم غولاني التي تضم فصائل مدربة، وسرية الاستطلاع إيغوز وكتيبة المبشرين الأوائل "غدود 51".

الحروب التي شارك فيها اللواء

شارك اللواء الغولاني في العديد من الحروب بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، بالإضافة إلى الحروب العربية، في هذه الحروب خسر اللواء عدداً من جنوده، فيما أسر آخرون آخرها في حرب غزة الحالية، التي أدت إلى مقتل عدد كبير من هذا اللواء وأسر آخرين.

شارك اللواء الغولاني في حرب عام 1948 ضد المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية. لم تكن مشاركته محدودة في المواجهات المسلحة فقط، بل قام بارتكاب مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين. كان للواء دور في مأساوية مجزرة عيلبون قرب طبرية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1948.

حرب 1956

تم تكليف اللواء خلال العدوان الثلاثي على مصر في حرب 1956 والتي شارك فيها كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل والتي تعد الثانية بعد حرب 1948 بين العرب وإسرائيل.

كانت هذه الحرب حاسمة في تحديد مستقبل التوازن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. بدأت جذور الأزمة بعد اتفاقية الجلاء في عام 1954، تبعتها مقاومة شعبية شرسة ضد القوات البريطانية في القناة.

كانت علاقة عبد الناصر مع الغرب جيدة في البداية، ولكن تدهورت بسبب تأخر تسليم السلاح من الولايات المتحدة وبريطانيا. رفض عبد الناصر الصلح مع إسرائيل وقرر اللجوء إلى الاتحاد السوفييتي للحصول على الدعم العسكري.