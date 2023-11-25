صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار في المواقع الشمالية.

جاء ذلك بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي صاروخ «أرض – جو» فوق حيفا بعد إطلاقها من لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال أن مقاتلاته قصفت بنى تحتية لحزب الله ردا على عملية الإطلاق، وفق «العربية».

وفي تلك الأثناء لا زال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حالة توتر عسكري في عدد من المواقع الفلسطينية برغم الهدنة المعلنة، حيث أصيب31 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال أمام سجن عوفر غرب رام الله.