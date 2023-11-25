“الدفاع الروسية”: مقاتلات أسطول البحر الأسود تدمر زوارق أوكرانية اقتربت من القرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مقاتلات تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي دمرت زوارق أوكرانية مسيرة حاولت الاقتراب من القرم.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية – وفقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية – مقطعا مصورا لتدمير الزوارق الأوكرانية.. مشيرة إلى أن طياري البحر الأسود أسقطوا عشرات المسيرات الأوكرانية غربية الصنع فوق البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأوضح قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود الروسي، أن مهمة مقاتلات “Su-30SM” و”Su-24M” اكتشاف وتدمير القوارب غير المأهولة وزوارق الإنزال عالية السرعة الأوكرانية في البحر الأسود.