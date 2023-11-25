السلطات الأوكرانية اعلنت تعرض العاصمة كييف لهجوم كبير بمسيرات روسية

اعلنت السلطات الأوكرانية "تعرض العاصمة كييف لهجوم كبير بالمسيرات الروسية". وذكر موقع "سترانا" الأوكراني، ان "كييف شهدت مرة أخرى سلسلة من الانفجارات". وتشير الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إلى استمرار دوي صفارات الإنذار لأكثر من أربع ساعات تحذيرا من غارات جوية في كييف ومقاطعتها. ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10تشرين الاول من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

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