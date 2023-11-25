الجيش الإسرائيلي جدد تحذيره لسكان غزة من التوجه إلى شمال

جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان غزة من التوجه إلى شمال القطاع باعتباره "منطقة حرب خطيرة"، داعيا الجميع لـ"التوجه إلى الجنوب حيث تتوفر المساعدات الإنسانية".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل "رسالة مهمة لسكان غزة في فترة تعليق الأعمال العسكرية". ودعا السكان للتنقل إلى جنوب وادي غزة، وقال: "لا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع.. وممنوع الدخول إلى البحر أو الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود مع إسرائيل".

وشدد على أن "الحرب لم تنته وأن الهدنة مؤقتة"، مشيرا إلى أن "جنوب القطاع منطقة آمنة وملائمة للعيش، كما تدخل إليها المساعدات الإنسانية".

وبدأت أمس الجمعة هدنة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

وتم تسليم مجموعة من 13 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال للسلطات الإسرائيلية، بالاضافة إلى 10 عمال تايلانديين وفلبيني، سلّموا خارج اتفاق التبادل وبوساطة إيرانية. وأفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية.

وفي إطار الهدنة، ستدخل يوميا إلى قطاع غزة 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية و4 شاحنات محملة بالوقود والغاز المنزلي.