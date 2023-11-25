دعت السفارة البريطانية في لبنان قوات اليونيفيل إلى وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، معتبرة إن "الهدوء الذي ساد يوم أمس على الخط الأزرق يوفر فرصة لإعادة التركيز على الحل طويل الأمد للسلام".

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة البريطانية في لبنان: لضرورة وقف الأعمال العدائية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.