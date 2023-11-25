عبدالله: مواقف شجاعة لرؤساء وزراء بلجيكا واسبانيا من معبر رفح

اشار النائب بلال عبد الله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "بعدما قدّمت إيرلندا نموذجاً جريئاً بالتضامن مع شعب فلسطين وحقوقه، مواقف شجاعة ومتقدمة لرؤساء وزراء بلجيكا واسبانيا من معبر رفح، تعكس تمايزا واضحا، وتعبيرا عن رفض اوروبي لعدوانية وإجرام العدو الإسرائيلي، واعترافاً علنياً بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. من القلب شكرا".

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