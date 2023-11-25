الاب بعقليني: العُنف ضد المرأة يتنافى مع الحقّ في الحياة والكرامة

دعا رئيس "جمعية عدل ورحمة" الاب نجيب بعقليني المجتمعات إلى "وضع حدّ للعُنف ضد المرأة على اختلاف أنواعه الجسدي والمعنوي والنفسي والجنسي، لأن العنف يتنافى مع الحقّ في الحياة والكرامة".

وفي بيان لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، لفت بعقليني الى ان "هذه الجمعيّة التي تناضل منذ 25 عامًا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وكل إنسان وتثبيتها، وحماية المظلومين ورفع الصوت عاليًا ضد العُنف والقتل".

أضاف: "رغم تطور العلوم والعلاقات الإنسانية، تبقى النساء عرضة للقتل والعنف لا سيّما في البلدان المتحضّرة"، وتساءل: "هل يكفي أن نُطالب ونُناضل من أجل الحدّ من مُمارسة العنف ضد المرأة؟ هل يكفي استنكار الجرائم؟ لا بد من التحرّك العملي والدائم للقضاء على ممارسة العُنف الذي يشوّه صورة الإنسان الحقيقية".

تابع: "اليوم، المطلوب التصدي لظاهرة العُنف ونشر الوعي، بشتى الوسائل، لا سيما من خلال التربية على احترام الآخر وتعديل القوانين وتطبيقها". وشدّد على أن "عالمنا، اليوم، يحتاج إلى وقفة أمام الذات لوضع الأُمور في نصابها من خلال التحدّي المتمثّل في القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة، وتجنّب ثقافة العُنف والاستغلال والاستعباد والدونيّة واحتقار الآخر".

وأمِل أن "يحصل تغيير في مبادئ التربية ومفاهيم الثقافة بطريقة منطقيّة وعمليّة وعلميّة يصبّ في خانة كرامة المرأة، بالتالي تتجلى كرامة الإنسان، وهذا دليل على ارتقاء إنسانية الإنسان".