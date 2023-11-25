جيش الاحتلال: الأسرى المفرج عنهم في صحة جيدة

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن المجموعة الأولى من الأسرى المُفرج عنهم (24 أسيرا) الذي أطلق سراحهم من قطاع غزة، خضعوا لاختبارات طبية وهم في صحة جيدة.

وقال هاجاري في بيان، إنه بينما جرى نقل اثنين من الأسرى مباشرة إلى المستشفى لأسباب لم يتم الكشف عنها، تم أخذ 22 من المفرج عنهم إلى قاعدة جوية في صحراء النقب.

وجرى نقلهم حينئذ إلى المستشفيات عبر مروحيات تابعة للقوات الجوية، حيث سيتم لم شملهم بأقاربهم.

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.