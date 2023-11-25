نتابع الوجع الذي يشعر به الشارع المصري تجاه غزة .. حماس: مصر حملت أعباء القضية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن مصر لها دور محوري شعبا وقيادة لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر حملت أعباء القضية الفلسطينية ولا تزال في موقع النظر والاهتمام.

وأكّد أن هناك علاقة استراتيجية تجمع مصر بالشعب الفلسطيني بشكل عام، ومع حركة حماس وقطاع غزة بشكل خاص.

ولفت إلى التواصل والتشاور المستمر مع مصر في إدارة مفاوضات الهدنة الحالية في غزة، مشددا على أن مصر هي الركيزة الأهم في المنطقة لدعم القضية الفلسطينية.

وتابع: «القضية الفلسطينية تعيش في وجدان كل مصري ونعرف ونتابع الوجع الذي يشعر به الشارع المصري جراء ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، وكل المصريين يعبرون عن غضبهم جراء ما يحدث».

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.