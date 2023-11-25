رغم التعتيم الغربي.. قائمة بأبرز المبادرات العالمية لإدانة الاعتداءات على غزة (فيديو)

بعض هذه المحاولات جاءت بشكلٍ تلقائي ومجهودٍ فردي، لكن هناك مبادرات لدعم فلسطين كانت منظمة أكثر وتمّ التحضير لها من قِبل مجموعة أشخاص لساعات طويلة، حتى تظهر بشكلٍ أكثر احترافي.

وهذه أبرز المبادرات لدعم فلسطين من حول العالم:



صوت بكاء طفل مع رسائل مؤثرة في إسبانيا

في تجربةٍ اجتماعية مؤثرة للتوعية بما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أخفى شبان وشابات إسبان وقام شاب بإخفاء مكبّر صوت تحت أوراق الشجر في الشوارع يخرج منه صوت بكاء أطفال.

بقي صوت بكاء الأطفال طوال اليوم، وكلما هرول أحد المارة للبحث عن مصدر الصوت من أجل إنقاذ الطفل، يجد رسالة مؤثرة تشير إلى ما يعاني منه الفلسطينيون في غزة خلال حرب 2023 التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

على إحدى الأوراق التي وجدها أحد المارة، كُتب: "لقد تأخرت.. طفل فلسطيني آخر مات تحت الركام بسبب القصف الإسرائيلي لمنزل أسرته"، فيما جاء في رسالةٍ أخرى: "هذا بكاء طفلٍ فلسطيني محاصر تحت أنقاض منزله الذي انهار بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة".

سرعان ما انتشرت التجربة الإنسانية الإسبانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشاركها ملايين الناس من حول العالم معبّرين عن ذكاء من خطط ونفذها، لأنها استطاعت أن توصل رسالة مؤثرة عما يعيشه الغزاويين في أرضهم التي هُجّروا منها بعدما دُمرت المنازل فوق رؤوسهم.