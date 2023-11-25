الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: لا تتجهوا شمالاً ولا بحراً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الجمعة، جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، في فيديو جديد نشره اليوم السبت على حسابه في منصة إكس، أنه يمنع على سكان غزة التوجه إلى شمال القطاع.

البحر أيضا ممنوع

كما أضاف أنه يحظر على الفلسطينيين أيضا “خلال فترة تعليق الاعمال العسكرية مؤقتًا، التنقل إلى جنوب وادي غزة، أو الدخول إلى البحر”، في إشارة توجه عدد من الفلسطينيين إلى البحر لصيد الأسماك وفقا لـ “العربية”.

كذلك، أشار إلى أن الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود، ممنوع، وفق تعبيره.