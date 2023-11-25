جيش الاحتلال يجدد تحذيره لسكان غزة بعدم التوجه إلى الشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- ( د ب أ)

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مجددا سكان قطاع غزة بعدم التحرك إلى شمال قطاع غزة.

وقال " أوجه رسالة مهمة لسكان غزة، محظور دخول المنطقة، محظور الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود، من أجل سلامتكم اتبعوا هذه التعليمات"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

كان الجيش الإسرائيلي قد حذر قبل بدء الهدنة المؤقتة صباح أمس الجمعة، من أن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن شمال قطاع غزة لا يزال بمثابة "منطقة حرب خطيرة"، ويحظر التجول فيه.

وأمس الجمعة، أفاد شهود عيان ببدء عودة المئات من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على إسرائيل في الـ7 أكتوبر الماضي.

وسوف يتم خلال هذه الهدنة التي تستمر 4 أيام البدء بمبادلة أسرى إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين.