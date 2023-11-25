مجلس كنائس مصر ينظم يومًا للصلاة من أجل السلام في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نظَّم مجلس كنائس مصر يومًا للصلاة من أجل السلام في العالم، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية والقس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس، والقس بشوي حلمي الأمين المشارك عن الكنيسة الأرثوذكسية في مجلس كنائس مصر، وبمشاركة أيضاً الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس والأرثوذكسية والإنجيلية، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة.

وبدأ اليوم بفيديو تعريفي عن مجلس كنائس مصر، ولأهمية المجلس داخل المجتمع المسيحي.

ووتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ: أن كلمة الله هى التي تملأنا سلام في كل حين، وكل البركات في حياتنا هى من الله لنا.

وأضاف: في وقت الضيق يكون هو وقت الذي يملأنا فيه الله بسلامه، إذ يجب أن نؤمن بأن عندما نذهب إلى الله وندعوه، فهو يعطي المعونة دائماً، كما هو مكتوب بالكتاب المقدس "تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ." (مت 11: 28).

وقال القس بولس جرس راعي الكاتدرائية، والأمين المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية في مجلس كنائس مصر في كلمتهِ: تلاميذ السيد المسيح كانوا اثني عشر تليمذ، ولكن استطاعوا أن يغيروا العالم برسالة المسيح، ويعطينا الله السلام والحكمة في حياتنا.

وصلى ريمون دميان ممثل الكنيسة الأسقفة بمجلس كنائس مصر، من أجل البلاد أن يمنح الله سلامهُ وحكمتهُ، وأن يعطي الحكمة لمن هم في منصب.

وقال طوني الفريد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في مجلس كنائس مصر: نحتاج لوجود الله في حياتنا دائماً، ونطلب من الله أن ينشر سلامهُ ليسود في العالم، وأن تزرع محبتك في قلوبنا.