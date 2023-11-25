شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين رسالة للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسالة واضحة للإنسانية وصريحة أن مصر في ظهر القضية الفلسطينية، وتدعم شعبها لكن ذلك لن يكون على حساب الأمن القومي المصري، وكل مخططات إسرائيل المعلنة في التهجير والتصفية وغيرها، وهو رفضها الرئيس أمام العام بشكل قاطع، مؤكدا أن التهجير خط أحمر .
وأشار النائب مصطفى سالمان إلى أن الرئيس السيسي يتبنى سياسة واعية وحكيمة في التعامل مع الأزمات، ومنذ توليه الحكم في 2014 وحتى الآن، نجحت سياسة مصر الخارجية في التعامل مع الأزمات وإعادة مصر إلى مكانتها على المستوى الدولي، لذلك نجحت جهود الدبلوماسية المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية في إدارة ملف الأزمة الفلسطينية، والتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
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