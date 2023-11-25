شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى لـ المستقلين الجدد بأسوان لتأييد ودعم المرشح الرئاسى "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب المستقلين الجدد، مؤتمرا جماهيريا بمحافظة أسوان، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور هشام عناني أن هذا اللقاء يأتي ضمن المؤتمرات التي أعلن الحزب عن انعقادها كجزء منً خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لانتخابه لفترة رئاسية قادمة استكمالا لمسيرة التنمية.

وأكد أحمد حلمي خليل أمين الحزب بالمحافظة أن الحزب شهد حضور كثيف من القيادات السياسية والمهتمين بالشأن العام في محافظة أسوان، وحظى المؤتمر بحضور المرأة الأسوانية.

وأضاف أن المؤتمر تم في مناخ مفعم بالتأييد للرئيس السيسي، وتم استعراض ما قدمه الرئيس على مدار العشر سنوات الماضية، وكذا تم استعراض اهتمام الرئيس وزياراته المتكررة لأسوان والجنوب .

واستطرد "خليل" بأن محافظة أسوان هي إحدى المحافظات المستفيدة من مشروع حياة كريمة والذى أحدث طفرة ملموسة فى قرى المحافظة.



مشاركة جماهيرية بالمؤتمر



قيادات حزب المستقلين بالمؤتمر

جانب من مشاركة أهالى أسوان